きょう未明、富山市大沢野地域の小学校近くにクマの成獣1頭が現れました。この地域での出没は先月から6回目です。きょう午前3時ごろ、富山市大野に設置されたAIカメラがクマの成獣1頭を撮影しました。このカメラでは先月3回、今月3回クマが撮影されています。撮影場所は、大沢野小学校や住宅が密集する地域に近いヤブの中です。また立山町米道では、午前6時30分ごろに成獣1頭、午前7時10分ごろに子グマ2頭が目撃されました。クマを