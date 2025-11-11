佐藤健（36）がソウル市内で開催したファンミーティングツアーが、大盛況で終わったと現地メディアが伝えた。佐藤は8日に「TENBLANK from“Glass Heart”FAN MEETING−ASIA TOUR in SEOUL」を開催。Netflix（ネットフリックス）人気ドラマ「グラスハート」のバンド「TENBLANK」のメンバーの代表として舞台に上がった。韓国メディアMHNスポーツは11日「客席は熱い拍手と歓呼に包まれた。佐藤健は終始一貫してバンドと呼吸を合