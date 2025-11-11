AIRDO（エア・ドゥ）は、機材の整備点検・整備作業のため、一部便で欠航や機材の変更が生じている。同社が保有するボーイング767-300型機（機体記号：JA613A）が、新千歳空港周辺での被雷により機体の一部が損傷したため。11月11日10時半現在、11月11日と12日は、東京/羽田〜札幌/千歳線の3往復6便（HD15/23/31/16/26/36便）の欠航が決定している。最新の運航状況はウェブサイトを確認するよう呼びかけている。