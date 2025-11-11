大韓航空は、鹿児島〜ソウル/仁川線を10月26日から増便した。夏スケジュールには火・木・土曜の週3往復を運航しており、これを1日1往復に増便した。機材はボーイング737-8型機、ボーイング737-900型機、エアバスA220型機を使用する。所要時間は鹿児島発が1時間45分、ソウル/仁川発が1時間35分。同路線は、チェジュ航空とイースター航空がそれぞれ1日1往復を運航している。■ダイヤKE2180鹿児島（11：30）〜ソウル/仁川（13：15）