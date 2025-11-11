スマートフォンを使っている際に気になるのがバッテリー持続時間です。アプリの中には「画面を消灯したあともスリープ状態にならずに動作してバッテリーを消費し続ける」という動作をするものもあります。新たに、Androidアプリの開発者向けにバッテリー消費に関する新ルールが発表されました。基準値を満たしていないアプリは2026年3月1日からGoogle Playでの表示が制限され、アプリの個別ページにも警告が表示されます。Android