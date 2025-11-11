今井は米メジャー、移籍市場でも早速注目の投手となっている（C）産経新聞社西武が誇る剛腕、今井達也のポスティングが容認され、早速米メジャー市場を騒がせている。今季は24試合に登板し10勝をマーク。力感なく投げて150キロ後半を連発するという剛腕に関してはすでにヤンキースが有力候補に上がるなど、注目を集めている。【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチングただ一部からは懸念も