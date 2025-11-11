きょう午前、山形県米沢市で７５歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。 【画像】男性が襲われた現場付近 今年県内で発生したクマによる人への被害は過去最多となっています。 警察によりますときょう午前５時過ぎ、山形県米沢市李山で、７５歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。 男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り１１０番通報し