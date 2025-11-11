全国高校サッカー選手権に出場する石川県代表の金沢学院大学附属高校のメンバーが10日、テレビ金沢を訪れ、大会への意気込みを語りました。9日の石川県大会決勝戦で勝利を収め、2年連続2回目の優勝を果たした金沢学院大学附属高校。10日は選手や監督らがテレビ金沢を訪れ、大会協賛企業からサッカーボールやプロテインなどの記念品を受け取りました。 金沢学院大学附属・石山 アレックス 主将：「自分