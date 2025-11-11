お笑いタレントのあばれる君が１１日までに自身のＳＮＳを更新、“ラピュタパン”の再現に挑戦したことを報告した。インスタグラムで「ラピュタパン。パズーがシータに作る朝ごはんですが、なぜあんなにも美味（おい）しそうなのでしょう。パズーが先に目玉焼きだけをすすって食べた時、（パンと一緒に食べればいいのにぃっ…。)と何度思ったことでしょうか」と書き始め、「はんごうを窯にして、少し手を加えて再現しました！