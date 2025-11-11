タレントのギャル曽根（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。次女（1）が遊ぶ姿とともに、成長するわが子に心境を吐露した。【写真】「とても可愛いです」ギャル曽根が公開した次女の最新ショット「とにかく落ちてる磁石を拾っては貼る作業。楽しいらしい」と書き出し、色鮮やかな壁に向かう次女の後ろ姿をアップ。2つにまとめたヘアスタイルにバーバリーチェックのワンピースをまとった愛らしい次女の近影を披露している