日本ハムは２４日にエスコンで新入団選手のウェルカムイベントを開催することを１１日、発表した。ドラフト指名した７選手が参加予定で、初めてユニホーム姿を披露する。新庄監督や栗山ＣＢＯも参加し、指揮官からルーキーへのメッセージが送られる。イベントは午前１０時開始で行われ、同９時半開場となっている。