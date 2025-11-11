車の風速でスカートをめくる──漫画のようなチャレンジに、レジェンド・谷口信輝と若手ドライバーの堤優威、小林利徠斗が挑んだ。なかでも、20歳の小林が見せた才能あふれる“神風アタック”にスタジオが沸いた。【映像】車の風速でスカートをめくる驚異の神業スーパーGT第8戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』では、特別企画「神業タイムトライアル」を実施。コース上に設置された4体のマネキンのスカートを、