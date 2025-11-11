イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督がリヴァプールに所属するFWフェデリコ・キエーザについて言及した。10日、イタリアメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。3大会ぶりのFIFAワールドカップ出場を目指すイタリア代表は、欧州予選グループIでここまで5勝1分の成績を収め、6戦全勝のノルウェー代表に次ぐ2位につけている。自動的に本大会出場権が与えられる首位への浮上を目指し、現地時間13日に