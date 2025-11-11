大阪府茨木市消防本部などによると、11日午前10時20分ごろ、同市にあるインターネット通販大手アマゾンの倉庫で「3階部分で火災が発生している」と119番があった。従業員は全員避難し、けが人や逃げ遅れは確認されていない。