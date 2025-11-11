大相撲九州場所３日目の１１日、元横綱の宮城野親方が現役時代につけたしこ名を受け継いだ旭富士（２３）（伊勢ヶ浜部屋）が前相撲で初土俵を踏み、白星を挙げた。モンゴル出身で、本名はバトツェツェゲ・オチルサイハン。伊勢ヶ浜部屋で生活を始めた２０２１年当時に師匠を務めていた現宮城野親方自身が、実力を見込んでしこ名を受け継がせることを提案したといい、「旭富士」が約３４年ぶりに復活した。旭富士はすでに部屋の