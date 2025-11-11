無印良品は11月20日、Webサイトで「2026福缶」(税込2,026円)の抽選受付を開始する。「2026福缶」は、縁起物1個(全40種ランダム)と、2,026円分の「MUJI GIFT CARD」1枚が入った商品。数量限定で、当選した人のみ購入できる。応募期間は、11月20日午前10時〜12月1日午前10時(当選は先着順ではない)。1人につき応募は1回、数量も1点まで。抽選結果は12月5日頃に発表。受け取りは2026年1月1日〜1月10日の期間に店舗で行う。ネットスト