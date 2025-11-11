タイ国籍の12歳の少女に都内の店で性的な接客をさせたとして、経営者の男らが逮捕された事件を巡り、タイの警察幹部らが日本側と協議を行うため11日、来日しました。記者「午前7時すぎです。タイ当局が今羽田空港に到着しました」11日朝、羽田空港に到着したのはタイ警察幹部のタッチャイ氏です。タッチャイ氏は、文京区のマッサージ店で12歳のタイ国籍の少女に性的な接客をさせたとして経営者の男が逮捕された事件を受け、日本側