フィリピンに大きな被害を与えた台風26号は、13日にかけて沖縄に接近する見込みで、警報級の大雨に警戒が必要です。台風26号は9日夜、非常に強い勢力でフィリピンに上陸し、大きな影響が出ています。現在、暴風域を伴って南シナ海を北上していて、12日夜には台湾を直撃する恐れもあり、13日にかけて沖縄本島や先島諸島に近づく見込みです。台風の北側の前線に湿った空気が流れ込み、離れた場所でも強い雨に注意が必要です。石垣島