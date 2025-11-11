アメリカの議会上院は先ほど、政府機関の一部閉鎖の解消に向け、連邦政府の「つなぎ予算案」を可決しました。与党・共和党が政府閉鎖の期間中に行われた連邦職員の解雇を撤回したことなどから、これまで反対していた野党・民主党の一部議員が賛成に回りました。この「つなぎ予算案」が下院でも可決され、トランプ大統領の承認を経て成立すれば、過去最長を更新していた政府機関の一部閉鎖が解消します。