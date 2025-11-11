元TBSのフリーアナウンサー新井麻希（43）が11日、インスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。新井は「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました。昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と生まれたばかりの愛娘を抱いた写真を公開して報告。2歳の長男が妹と並んで寝そべった幸せいっぱいの写真もアップし、「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、