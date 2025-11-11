子育てにはお金がかかりますね。3人兄弟のママ、安田ふくこ(@3kyoudiary)さんも子どもにかかるお金について、夫と相談をしていました。きちんと話し合いをすることができ、一安心していた矢先。夫から驚がくの事実を告げられます。頭が真っ白になったふくこさん。それでも何とか冷静さを取り戻し、夫に理由を尋ねます。家族のピンチ、どのように乗り越えるのでしょうか？エピソードをごらんください。 ©3kyoudiar