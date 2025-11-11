「乗るスニーカー」というユニークなコンセプト2025年8月25日、ダイハツはパーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」を発表しました。歩道を低速で走行する、いわゆる「歩行領域モビリティ」であり、安定した走行性能に加えて、手軽に乗れる使い勝手の良さでも注目を集めています。斬新な「1人乗りクルマ」がスゴイ！【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ新型「“免許不要”ちいさなクルマ」です！（30枚以上）