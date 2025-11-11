女優の上白石萌音（27歳）が、モスバーガー「モスチキン」のクリスマス向け新CMでナレーション、およびCMソングを担当。11月12日より放映を開始する。クリスマスの温かな団らんシーンを描いた新CM。サックサクの「モスチキン」を頬張るときの「サクッ」という音が響くCMのBGMには、上白石が英語で歌う「幸せなら手をたたこう」のアレンジソングが流れている。上白石の優しい歌声に包まれた幸せなクリスマス。「今年のチキンはこれ