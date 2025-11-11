今日11日も、まるで冬のような天気分布です。北陸から北の日本海側では雨や雪が降るでしょう。特に北海道では市街地でも積雪が増える恐れもあります。関東から九州は晴れる見込みです。北海道は半日で30cm近く積雪したところも今日11日は北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置になっています。昨日から、北日本の日本海側で雪や雨が降ったりやんだりしていて、北海道の内陸部や東北の山間部を中心に積雪となっています。午前