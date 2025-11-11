12日(水)以降は太平洋側を中心に晴れる日が多く、日ごとの寒暖差が大きくなりそう。17日(月)から18日(火)は今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、日本海側は冬の嵐に。晴れる太平洋側も北風が吹いて、初冬の寒さ。週明けは雪の範囲が広がる寒暖差が大きい明日12日(水)は北陸から北海道の雨や雪もやんで、天気が回復するでしょう。15日(土)にかけては、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、前線や台風26号の影響で、沖縄県の先島諸