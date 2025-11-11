【あみあみ秋葉原：「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」抽選販売】 抽選期間：11月10日12時～11月16日23時59分 当選発表：11月19日12時～ 指定販売日時：11月22日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、11月22日に発売予定のガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」の抽選販売を実施している。応募期間は11月16日23時59分まで。当選発