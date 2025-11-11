東京のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、タイ警察の幹部らが日本の警察当局との捜査協力を図るため、けさ、羽田空港に到着しました。記者「タイ警察が羽田空港に到着しました」タイ国籍の12歳の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察は人身取引などの実態解明に向け日本側との捜査協力を図るため、幹部らを日本に派遣しました。タイ警察 人身売買対策セン