文化勲章受章者で、俳優の仲代達矢さんが亡くなりました。92歳でした。仲代さんは1932年、東京生まれ。黒澤明監督の「用心棒」や「影武者」など数多くの映画に出演したほか、俳優を育成する「無名塾」を設立し、次世代を担う俳優を育てました。