政府が近く取りまとめる総合経済対策の概要が明らかになりました。地方自治体が自由に使える交付金を拡充し、コメなどの食料品の購入を支援するとしています。高市首相は、「生活の安全保障・物価高への対応」などを柱とする総合経済対策の策定を既に指示しています。政府関係者によると、経済対策の概要では物価高対策として、自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、食料品の購入などを支援するとしています。具体