Photo: Daisuke Ishizaka ガジェットだけではありませんが、「あちらを立てればこちらが立たず」といったプロダクトは珍しくありませんよね。イヤホンで考えてみると、音質は良いけど装着感がよくないとか、機能的で便利だけど音質がイマイチなど。こういったトレードオフはよくある話です。 Photo: Daisuke Ishizaka