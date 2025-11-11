“平和のシンボル”でありながら、糞害などを巻き起こす害鳥としての顔も持つ鳩。【写真】えーっと、目の前に鳩が座ってますね…今、SNS上でそんな鳩の被害を防止する装置の実証実験が大きな注目を集めている。建設インフルエンサーのプリンセスゴリラさん（@_princessGORIRA）が投稿した新宿駅通路の写真には「シャーッ」と言わんばかりに牙をむいた猫のイラストが。「鳩被害対策グッズの実証実験中」と書かれてあるのだが、その