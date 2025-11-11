シマウマをサーモカメラで撮影した画像がSNS上で話題になっている。【写真】サーモカメラでもやっぱりシマシマ！静岡県浜松市にある浜松市動物園の公式Xアカウントが10月9日に投稿したのは、屋外の木陰でたたずむシマウマをサーモカメラで撮影した画像。温度が高いほど赤く写るのだが、黒い毛の部分だけ見事にはっきり赤く写っている。撮影し投稿した、浜松市動物園のシマウマ飼育担当、加藤嵩（かとう・たかし）さんに話を聞いた