第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）には、日系企業が大規模に出展している。中国日本商会がによると、今年は自動車、電子部品、食品、化粧品、金融など多分野にわたる日系企業計320社が出展した。輸入博は日系企業にとって今や戦略を明らかにし、ビジネスパートナーとの協力を拡大するための重要なプラットフォームとなっている。旭化成（中国）投資有限公司の五十嵐弘之中国総代表は、「旭化成にとって、輸入博の最大の魅力は共同