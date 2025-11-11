商務部、（警察活動を統括する）公安部、応急管理部、税関総署、国家薬品監視管理局の中国政府5部門は、有毒化学物質が容易に製造できてしまう原料化学物質の輸出をさらにしっかりと管理するために、現行の「特定国家（地域）への容易に製造できる有毒化学物質の輸出暫定管理規定」に基づいて、「特定国家（地域）への容易に製造できる有毒化学物質の輸出管理目録」「特定国家（地域）目録」を調整することを決定しました。特定国