今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『黒き獣たちが迫り来る恐怖映像』というねこかますさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年春は群馬県某所から5匹の子猫兄妹を預かり巣立たせた後、7月に里親様宅のトラブルで卒業生猫のモナさんたちを緊急預かりすることに。 それと並行して、9月に次男