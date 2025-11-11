今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『桜風 本人が叩いてみた』というゴブリエルさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ご視聴ありがとうございます。ゴブリエルです。この度、今期放送中のアニメ『3年Z組銀八先生』OPテーマ、ぼっちぼろまる「桜風」に私ゴブリエルがドラムでレコーディング参加しております！長い歴史のある銀魂の新作に携わることが出来て感無量です…！楽しさ、ドタバタ感を表現出来る