ソフトバンクから戦力外を受けた茺口遥大投手（30）が11日、今季限りで現役引退することを表明した。福岡県筑後市のファーム施設で取材に応じ「9年間、プロ野球の世界で頑張ることができた。やりきったという思いがある」とすがすがしく語った。佐賀・三養基高から神奈川大を経て、2017年にドラフト1位でDeNA入り。同年に2桁勝利を挙げた。昨年12月にトレードでソフトバンクに加入。今年4月に国指定の難病である胸椎黄色