福岡県警大牟田署は11日、大牟田市手鎌付近の路上で10日午後10時35分ごろ、下半身を露出した男が通行中の女性の後方から近づく事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は年齢不詳の男で灰色パーカを着用。