俳優の仲代達矢さんが、亡くなったことがわかりました。92歳でした。仲代さんは、19歳のときに俳優座付属養成所に4期生として入所し、俳優人生をスタートさせました。その後、小林正樹監督に見いだされ、映画『黒い河』『人間の條件』や、黒澤明監督の映画『用心棒』『影武者』『乱』など、日本を代表する名監督の作品に数多く出演し、映画、ドラマ、舞台など幅広く活躍しました。1975年には、俳優を育成する『無名塾』を設立し、