警察よりますと、沖縄県竹富町の小浜島で、11日午前9時すぎ、竜巻のような突風が発生したとの情報がありました。これまでのところ建物や人的被害は確認されていませんが、一部の町道で、倒木が幅10メートルにわたって、道を塞いでいるということで、警察や消防団が復旧にあたっているということです。