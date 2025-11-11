映画「人間の條件」や黒沢明監督「乱」などにも出演した俳優の仲代達矢さんが亡くなったことが１１日、分かった。９２歳。１９３２年東京出身。俳優座付養成所に４期生として入所。千田是也氏に師事し、「ハムレット」「四谷怪談」など多数の舞台に出演。映画界でも黒沢明監督の「用心棒」「影武者」「乱」などに出演。他にも成瀬巳喜男氏、岡本喜八氏、市川崑氏、五社英雄氏ら、日本を代表する映画監督の作品に多数出演し、存