「完全なコピーが現存しない」と言われていたUNIX V4が保存された50年以上前の記録媒体が発見されました。Unix V4: Only known copy may lurk on recently unearthed tape • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/11/07/unix_fourth_edition_tape_rediscovered/ユタ大学のKahlert School of Computingで働くロバート・リッチ教授が、倉庫を掃除していた際にベル研究所のUNIX V4(1973年頃)を収録したテープを発見し