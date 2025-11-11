元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（37）が10日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。好きな男性のタイプを明かした。お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶが「好きだなって思うタイプのタレントさんとかいるの？」と聞くと、「（五代目）中村勘九郎さん。亡くなっちゃったんですけど。大好き」と、十八代目中村勘三郎さんの名前を挙げた。「顔も雰囲気もかっこいい」