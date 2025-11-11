お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）が10日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。子育てについて語った。2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、24年10月に第1子長女が誕生。子育てに積極的な山本は、あるタレントの言葉に影響を受けたと明かした。そのタレントは3児の父で、長女が誕生した山本に「いいですね、羨ましい。かわいくてしょうがないでしょ？」と話してきた。山本が「