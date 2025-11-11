「人間の條件（じょうけん）」「乱」などに出演して日本映画の黄金期を支え、今年に入っても舞台に立ち続けていた俳優で文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが８日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。９２歳だった。所属事務所が明らかにした。東京生まれ。１９５２年に俳優座養成所に入り、５５年の俳優座公演「幽霊」で注目された。翌年に井上梅次監督「火の鳥」で本