（CNN）米上院は10日、連邦政府機関の再開に向けた財源措置を承認した。財源に関する法案は今後下院に送られる。共和党指導部は12日にも下院を通過し、米国史上最長の政府閉鎖に終止符が打たれることを期待している。法案はトランプ大統領が署名することで成立する。成立すれば、連邦政府による食料支援などの重要なサービスの再開に加え、数十万人の連邦職員に対する給与支払いが可能になる。