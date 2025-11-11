タレントの「ゆうちゃみ」が冬コーデショットを披露し、反響を呼んでいる。１１日にインスタグラムを更新し、「御堂筋ランウェイ楽しかったなあめっちゃきれかった」とつづって、ベージュのトレンチコートを着て手でハートを作る姿などをアップした。この投稿には「惚れてまう」「大人の雰囲気」「トレンチコート似合いすぎ」「なぜそんなに可愛いのー」「横で一緒に歩いてほしい」などの声が寄せられている。