ふじき脚本の裏側朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が放送開始から7週目に入った。ヒロインの松野トキ（高石あかり）と英語教師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が結ばれる前半のクライマックスはまだ先だが、評判も視聴率も上々。牽引車であるふじきみつ彦氏（50）の脚本と高石の演技力を解剖する。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】正統派美女？エキゾチック？意外な素