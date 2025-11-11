1982年のデビュー以来、40年以上にわたって演歌歌手を続けている鳥羽一郎。インタビュー第1弾では大ヒット曲「兄弟船」について、第2弾では異色作「カサブランカ・グッバイ」や当初B面だった「海の匂いのお母さん」についての秘話を伺ってきた。最終回となる今回は、家族で取り組んだというSpotifyランキング第8位の楽曲、「一本道の唄」から進めてみたい。【写真】40年以上にわたって歌い続けてきた「海の男」の“歴史”。鳥