1982年のデビュー以来、40年以上にわたって演歌歌手を続けている鳥羽一郎。インタビュー第1弾では、NHK『紅白歌合戦』で7回歌われ、レコード売上でもサブスク（Spotify）の再生回数でもダントツである「兄弟船」について語ってもらった。今回は、まずSpotify人気曲ランキング第2位の「男の港」にまつわるエピソードを聞いていこう。【写真】40年以上にわたって歌い続けてきた「海の男」の“歴史”。鳥羽一郎 Spotify再生回数ラ